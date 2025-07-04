Очікується магнітна буря з К-індексом 3: прогноз геомагнітної активності на 5 липня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, що в свою чергу часто викликає головний біль, втому чи емоційне напруження у чутливих людей. На найближчі дні очікується незначна геомагнітна активність, яка навряд чи призведе до серйозних змін у самопочутті, однак деякі можуть усе ж помітити легкий дискомфорт.

Згідно з даними Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, 5 липня активність знизиться до К-індексу 3, що свідчить про слабку бурю на "зеленому рівні". Водночас варто пам’ятати, що геомагнітна ситуація змінюється досить швидко, і прогнози можуть коригуватися щонайменше кожні три години. Тому за оновленнями краще слідкувати регулярно.

Магнітна буря — це наслідок сонячних спалахів, під час яких у космос викидаються заряджені частинки, що досягають Землі та взаємодіють із її магнітним полем. Слабкі коливання, які фіксуються при К-індексі від 1 до 4, зазвичай залишаються непоміченими, однак бурі з показником 5 і вище можуть негативно позначитися на здоров’ї та спричинити збої у роботі зв’язку й супутникових систем.

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Під час магнітних бур люди часто скаржаться на головний біль, запаморочення, пригнічений стан, дратівливість або погіршення сну. Специфічного лікування таких реакцій не існує, однак прості профілактичні заходи можуть полегшити симптоми.

Щоб зменшити вплив магнітної активності, важливо дотримуватись режиму сну, харчуватись збалансовано, уникати важкої їжі, кави та алкоголю, пити багато чистої води, трав’яні чаї, більше часу проводити на свіжому повітрі, але уникаючи прямих сонячних променів. Легка фізична активність, ранковий контрастний душ або тепла ванна ввечері також позитивно вплинуть на самопочуття. Особливо уважними мають бути люди з хронічними захворюваннями — їм варто більше відпочивати та тримати під рукою необхідні ліки.

Раніше ми розповідали про прогноз магнітних бур на 24 червня.

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