Чи очікують зміни на тих, хто отримує пенсію по інвалідності у 2025 році

У разі впровадження нових пропозицій щодо пенсійної реформи в Україні, у 2025 році для пенсіонерів відбудеться чимало змін. Зокрема, реформа зачепить і тих, хто отримує пенсійні виплати по інвалідності.

Нагадаємо, що в Україні з 1 липня 2025 року має стартувати реформа пенсійної системи, передбачена положеннями Закону України про державний бюджет на 2025 рік. Як повідомляє видання "На пенсії", реформа включає не лише заходи для підвищення справедливості та рівня забезпечення пенсій, але й поступове впровадження змін, що стосуються скасування пенсій за інвалідністю.

Читайте також: Верховна Рада ліквідувала МСЕК: що буде замість комісій

Варто підкреслити, що зміни не торкнуться осіб, яким інвалідність присвоєна на безстроковій основі.

Як зазначає видання, у рамках пенсійної реформи з чинного закону про обов’язкове державне пенсійне страхування можуть виключити розділ, що стосується пенсій за інвалідністю.

Однак існує ймовірність, що цей розділ залишать у вигляді перехідних положень до моменту впровадження іншої реформи. Найімовірніше, у новій системі замість пенсій за інвалідністю передбачатимуться страхові виплати для осіб із стійкою втратою працездатності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чию інвалідність будуть перевіряти з 1 січня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!