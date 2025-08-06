Очікуються коливання потужністю К-індекс 5: прогноз магнітних бур на 7 серпня

У період з 6 по 8 серпня 2025 року на Землі очікується незначне підвищення геомагнітної активності. Фахівці прогнозують слабкі магнітні бурі, які не становлять загрози для технічних систем і населення. Водночас можливий вплив на самопочуття людей, чутливих до змін у магнітному полі.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди. 7 серпня геомагнітний фон залишиться нестабільним: ймовірні коливання до індексу 4–5, що може викликати дискомфорт у метеозалежних осіб.

Магнітна буря — це збурення у земному магнітному полі, спричинене сонячними потоками заряджених частинок. Її інтенсивність вимірюється за шкалою K-індексу від 0 до 9. Показники до 3 свідчать про спокійну ситуацію, позначка 4 вказує на активну фазу без бурі, а рівень 5 (тобто G1) вже класифікується як слабка буря. Значення від 6 і вище означають середні та сильні бурі, які можуть впливати на навігацію, зв’язок і електромережі. У дні з 6 по 8 серпня індекс не перевищуватиме рівня G1, тобто значної загрози не передбачається.

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Попри це, навіть незначні магнітні коливання можуть позначитися на самопочутті людей із серцево-судинними захворюваннями або метеозалежністю. Часто в такі періоди спостерігаються головний біль, сонливість, безсоння, підвищена втомлюваність, емоційна нестабільність, порушення тиску та серцевого ритму, а також загострення хронічних захворювань. Тим, хто має подібні прояви, варто заздалегідь зменшити навантаження та уважніше ставитися до свого стану.

Під час магнітних бур медики радять дотримуватись простих профілактичних заходів. Стабільний режим сну, достатнє вживання води, обмеження вживання кави, алкоголю й важкої їжі, а також регулярні фізичні навантаження помірної інтенсивності, дихальні вправи або медитація можуть суттєво полегшити стан. За потреби варто мати під рукою лікарські засоби, рекомендовані лікарем, особливо якщо йдеться про серцеві чи судинні проблеми.

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