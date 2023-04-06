Великодній вінок: як зробити вишукану здобну випічку на свято

Ароматний і красивий великодній віночок з горіховою начинкою – чудова ідея для створення святкового настрою. Цей рецепт випічки стане ідеальним доповненням до чаювання після ситного святкового застілля.

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Інгредієнти:

25 грамів свіжих дріжджів;

175 мілілітрів молока;

пів склянки цукру;

600 грамів борошна;

150 грамів вершкового масла;

3 яйця;

дрібка солі;

100 грамів тертого фундука або волоських горіхів;

15 грамів меленої кориці;

1 столова ложка какао;

3 ложки мигдальних пластівців.

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Для початку, велику миску потрібно заповнити борошном, цукром, дріжджами, сіллю, 2 яйцями та 50 грамами розтопленого масла, після чого ретельно перемішати та сформувати тісто. Після цього, залиште його під кришкою на 40 хвилин.

Далі, потрібно підготувати начинку, для цього змішайте горіхи з корицею, какао, цукром та м'яким маслом.

Після того, як тісто настоялося, перекладіть його на стіл, застелений папером для випічки, і знову вимішайте. Розкатайте його великим прямокутником (приблизно 60x30 сантиметрів) та викладіть на нього горіхову масу.

Розігрійте духовку до 180 градусів та згорніть тісто в рулет. Гострим ножем розріжте рулет уздовж на дві частини (залиште спільний кінець, не дорізайте до кінця) і розділіть так, щоб було видно начинку. Розкладіть обидві частини рулету на підготовлений противень для запікання і перекладіть їх одну на одну так, щоб начинка була зверху. Злегка скрутіть дві частини разом, щоб утворився великий кільцевий віночок.

Розбийте останнє яйце в іншій мисці та збризніть його по віночку, а потім прикрасьте мигдальними пластівцями.

Запікайте в духовці близько 25-30 хвилин, доки віночок не стане золотистим зверху. Вийміть з духовки, охолодіть на дротяній підставці, а потім подавайте на стіл, прикрашений свіжими квітами та великодніми прикрасами.

Смачного!

Нагадаємо, що краффін – смачний десерт, який складається з листкового тіста та кексу. Зазвичай його готують до Великодня, а головною особливістю є начинка різними інгредієнтами (горіхи, сухофрукти, цукати, мак, вишні, сир або джем).

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