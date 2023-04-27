Пательні не треба мити!: як зробити неперевершений соус із залишків їжі

Згідно з повідомленням на українському кулінарному сайті GastroLoft, Деніел Гамм, співвласник та шеф-кухар нью-йоркського ресторану Eleven Madison Park, рекомендує завжди деглазувати сковороду після приготування різноманітних страв. Експерт стверджує, що ця традиційна французька техніка є набагато простішою, ніж здається.

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За його словами, після обсмаження продукту необхідно налити у сковороду холодну рідину або рідину кімнатної температури, таку як вино, бульйон або вода, і зішкребти усі карамелізовані шматочки їжі, які прилипли до дна.

Це дозволить отримати смачний сік, який можна використовувати як приправу до страви. Його також можна використати для приготування соусів.

"Усе, що у вас залишилося – це дивовижний, смачний сік, який ви можете використовувати як приправу до своєї страви", – сказав ресторатор.

Якщо ви смажили на сковороді овочі або м'ясо, то пательню не треба мити після використання. Просто додайте в неї наступні інгредієнти та обсмажте їх пазом з залишками їжі, щоб отримати насичений смак страви.

Нагадаємо, раніше ми писали як легко очистити жир з кришки від сковороди та її поверхню за допомогою пива, а також як швидко відмити плиту без зайвих зусиль.

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