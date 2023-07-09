Патрульні у Києві врятували хлопця, який заліз на дах багатоповерхівки для ефектних фото (відео)

У Києві 20-річний хлопець вирішив зняти краєвиди з даху багатоповерхівки. Однак самостійно спуститися вже не зміг. Переляканий, він зателефонував до поліції.

Як повідомили столичні патрульні, хлопець фотографував краєвиди та застряг на даху.

"Напередодні, близько 16-ої години, на лінію 102 зателефонував стурбований громадянин, який повідомив, що не може спуститися з даху багатоповерхівки", – йдеться у повідомленні.

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Га допомогу чоловіку прийшли інспектори Володимир Коцур та Руслан Чорний. Вони прибули на місце події та піднялися нагору, де побачили наляканого хлопця, він ледве тримався за металевий каркас.

"Спільними зусиллями охоронці порядку допомогли чоловіку спуститися донизу. Спілкуючись з патрульними громадянин пояснив, що хотів зробити гарні світлини", – розповіли правоохоронці.

Днями, нагадаємо, у Києві поблизу метро Васильківська чоловік заліз на дерево. Він відмовлявся злазити та висував вимоги. Зокрема, чоловік висунув вимогу, щоб президент рф володимир путін здох.

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