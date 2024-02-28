Пенсії, комуналка, зарплати: що зміниться для українців з 1 березня

В Україні з 1 березня 2024 року планується впровадження низки соціальних змін. Зокрема, передбачена чергова індексація пенсій.

В уряді анонсували, що від 1 березня відбудеться індексація пенсій. Виплати буде підвищено майже на 8%, у середньому на 322 гривні. Ця індексація стосуватиметься більш як 10 млн пенсіонерів.

Щобільше, з 1 квітня автоматично перерахують пенсійні виплати 654 тисяч отримувачів виплат – з урахуванням оновленого страхового стажу.

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Комуналка:

Національний оператор газорозподільних систем "Газмережі" отримав ліцензію на розподіл газу у трьох областях України:

Чернівецька область

Тисменицький район Івано-Франківської області

Коростишівський район Житомирської області

З 1 березня 2024 року відповідні філії "Газмережі" обслуговуватимуть споживачів газу в цих областях.

Що зміниться для клієнтів:

Особові рахунки залишаться незмінними.Платежі за доставку газу потрібно буде сплачувати за новими реквізитами, які будуть вказані в нових квитанціях.

Клієнти можуть повернути переплату за доставку газу, яка була перерахована на рахунки попередніх операторів (Чернівцігаз, Тисменицягаз, Коростишівгаз). Для цього потрібно подати заявку до територіального Центру обслуговування клієнтів "Газмережі".

Ціни на електроенергію

Згідно з повідомленням Міністерства енергетики України, тарифи на електроенергію для побутових споживачів залишаться незмінними до кінця опалювального сезону, тобто до середини квітня 2024 року. Це означає, що українці й далі платитимуть 2,64 грн за кВт/год.

Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що до кінця опалювального сезону 2024 року перегляд тарифів не очікується.

Ціни на газ

Більшість українців у березні 2024 року платитимуть за кубометр газу 7,96 грн. Це тариф "Нафтогазу", який діє до кінця опалювального сезону і не змінився.

Приблизно 3% споживачів купують газ у інших постачальників за ціною від 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

Чинні річні тарифні пропозиції діють до 1 травня 2024 року включно, тобто до кінця опалювального сезону газ точно не подорожчає.

Друга платіжка за газ

З січня 2024 року в Україні запроваджено плату за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж (третій платіж за газ). Її розмір залежить від стану будинку та кількості квартир у ньому і може варіюватися від 40 до 1500 грн.

"Газмережі" (входить до групи "Нафтогаз") опублікували на своєму сайті орієнтовну вартість обслуговування внутрішньобудинкових мереж.

Найменший рахунок становитиме 40,16 грн, а найбільший – близько 1,5 тис. грн.

Раніше ми повідомляли, щоз 1 квітня 2024 року переглянуть розміри пенсій для працюючих пенсіонерів.

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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