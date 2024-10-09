Пенсії можуть почати виплачувати по-новому: що пропонують у Раді

У Верховну Раду подали новий законопроєкт, який передбачає зміни у виплатах. Дізнайтеся, що варто очікувати пенсіонерам після нововведень.

Народний депутат Тарас Тарасенко повідомив, що в документі пропонується надати "Новій пошті" можливість здійснювати пенсійні виплати через її платіжну систему NovaPay. Про це пише 24 канал.

"NovaPay може стати таким оператором також. Вони говорять, що у них також велика мережа, і це буде зручніше й оперативніше працювати, ніж "Укрпошта" в селах", – зазначив він.

Читайте також: Наближається пенсійна реформа: експерт пояснив, які нововведення очікують українців

На даний момент ці обов'язки покладені на державні установи: "Укрпошта" і "Ощадбанк".

Що відомо про NovaPay?

NovaPay – це фінансова платформа від "Нової Пошти", що володіє розширеною ліцензією від Нацбанку. Вона надає послуги відкриття та обслуговування рахунків для фізичних осіб і бізнесу, випускає картки для клієнтів, забезпечує еквайринг для підприємств, здійснює перекази без необхідності відкриття рахунку, пропонує кредитування і приймання коштів на рахунки з подальшою їх виплатою.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, на які надбавки до пенсії мають право українці, що досягти 65-річного віку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!