Пенсіонерам 65+ років підвищують виплати: хто отримає доплату до пенсії

Пенсіонери в Україні, які досягли 65-річного віку, мають право на отримання гарантованої мінімальної пенсії. Проте для того, щоб отримати доплати, необхідно виконати певні умови.

Держава забезпечує мінімальну пенсію на рівні не менш ніж 40% від мінімальної заробітної плати для осіб, які досягли 65 років. Про це повідомляє UAportal з посиланням на видання "На пенсії".

Пенсію за цими умовами можуть отримати особи, які відповідають наступним критеріям:

досягли 65-річного віку або старші;

отримують пенсію за віком, за вислугу років, по інвалідності або через втрату годувальника;

мають не менше 35 років страхового стажу для чоловіків та 30 років для жінок;

отримують пенсію за віком, сума якої не перевищує 40% від мінімальної заробітної плати.

Зауважимо, що пенсії для осіб, яким виповнилося 65 років або більше, не можуть бути меншими за прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність.

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Як змінилися виплати пенсіонерів

У Пенсійному фонді повідомляють, що пенсії для осіб, які досягли 65 років у 2024 році, підвищувалися двічі.

З початку 2024 року мінімальна пенсія для цієї категорії становила 2 840 гривень при мінімальній зарплаті 7 100 гривень.

Коли з 1 квітня 2024 року мінімальна зарплата зросла до 8 000 гривень, мінімальні виплати зросли до 3 200 гривень.

У 2025 році хоча мінімальна зарплата залишилась на рівні 8 000 гривень, розмір мінімальної пенсії для цієї категорії зріс до 3 758 гривень завдяки індексації.

Тож пенсіонерам, які досягли 65 років після індексації, мають підвищити виплати до 3 758 гривень, якщо їхня попередня сума була меншою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросте мінімальна пенсія.

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