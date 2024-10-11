Пенсіонерам дадуть більше грошей: хто зможе отримати надбавку

В Україні пенсіонери можуть розраховувати на збільшення виплат завдяки додатковим надбавкам від держави та міжнародних організацій. Зокрема, збільшення торкнеться пенсіонерів, які досягли певного віку або відповідають іншим критеріям.

Найближчим часом певні категорії отримають підвищені виплати, повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ). Надбавки за віком отримають пенсіонери, які у жовтні досягнуть 70, 75 або 80 років.

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Водночас пенсіонерам не потрібно подавати окремі звернення для отримання цих доплат, адже ПФУ автоматично проводить нарахування. Розмір вікової надбавки залежить від віку: пенсіонери від 70 до 75 років отримають додатково 300 гривень, від 75 до 80 років — 456 гривень, а ті, кому понад 80 років — 570 гривень.

Окрім цього, пенсіонерам, які отримують надбавку, важливо, щоб загальна сума їхніх пенсій не перевищувала 10 340 гривень. Також для пенсіонерів, які мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 24 лютого 2022 року, діє вимога пройти процедуру фізичної ідентифікації до кінця жовтня 2024 року, щоб не втратити виплати.

Окремо пенсіонери можуть отримати фінансову допомогу від міжнародних організацій, зокрема ООН. Додаткові виплати надаватимуться до кінця 2024 року. Право на цю допомогу матимуть пенсіонери, чия пенсія менша за 3 250 гривень, які не отримували інших міжнародних виплат з 1 березня 2023 року, та проживають на прифронтових територіях.

Для отримання цієї допомоги пенсіонерам потрібно подати заявку через платформу "єДопомога". Водночас ПФУ зазначає, що допомога нараховується автоматично. Раніше доплата визначалася як різниця між 3 000 гривень і розміром пенсії, однак тепер максимальний розмір пенсії для участі в програмі збільшено до 3 250 гривень.

Таким чином, пенсіонери, які відповідають зазначеним критеріям, мають можливість отримати додаткову фінансову підтримку як від держави, так і від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати найвигідніші роки для нарахування пенсії.

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