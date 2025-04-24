Пенсіонерам дали 10 днів: що потрібно встигнути повідомити у ПФУ

Пенсіонери в Україні повинні протягом 10 днів повідомляти Пенсійний фонд про певні зміни у своєму статусі – зокрема, про працевлаштування або звільнення. Якщо цього не зробити вчасно, можливе нарахування зайвих виплат, які доведеться повернути до бюджету у вигляді штрафу.

Як зазначають у Пенсійному фонді України, обов’язок повідомляти про зміни, пов’язані з працевлаштуванням або реєстрацією підприємницької діяльності, визначено частиною 2 статті 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". У разі несвоєчасного інформування або повної відсутності такого повідомлення, пенсіонеру можуть нарахувати пенсійні виплати без законних підстав, які згодом доведеться повернути до Пенсійного фонду. Про це пише OBOZ.UA.

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Пенсіонери зобов’язані інформувати Пенсійний фонд України про дату свого працевлаштування, звільнення або завершення підприємницької діяльності виключно через подання відповідної заяви разом із підтверджувальними документами. До таких документів належать, зокрема, наказ або розпорядження про прийняття чи звільнення, трудова книжка із відповідним записом, а також копія цивільно-правової угоди та інші підтвердження.

Заяву можна подати також в електронному вигляді через вебпортал Пенсійного фонду України (http://portal.pfu.gov.ua) або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Дія), використовуючи кваліфікований електронний підпис.

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