Пенсіонерам пояснили, як продовжити дію банківської картки за кордоном

Частина українських пенсіонерів були вимушені через війну виїхати за межі України до інших країн. Серед них чимало громадян, які отримують пенсію на банківську картку.

Юристи пояснили, як пенсіонерам за кордоном можна продовжити термін дії картки, якщо він закінчився. Про це пише "На пенсії".

Зазначається, що пенсіонеру треба телефоном або за електронною поштою звернутися до банку, в якому відкритий рахунок. Саме працівники банку зможуть підказати варіант вирішення ситуації, оскільки в різних установах він може бути різним.

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Наприклад, термін дії картки можуть продовжити, або переоформити нову. Також банк може мати філію в країні, де перебуває пенсіонер, що дозволить отримати нову картку.

Якщо проблема не буде вирішена, можна звернутися за роз’ясненням до Національного банку України.

За допомогою онлайн-форми для звернень на сайті банку: bank.gov.ua. На адресу електронної пошти: nbu@bank.gov.ua. На поштову адресу: вулиця Інститутська, 9, м. Київ, 01601.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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