Пенсіонерів зобов’яжуть повернути виплати: хто має компенсувати кошти державі

Для більшості пенсіонерів в Україні державна пенсія є основним джерелом засобів для існування. Однак іноді виникають ситуації, коли частину вже нарахованих виплат доводиться відшкодовувати державі.

Про причини, з яких деяким українським пенсіонерам у 2025 році доведеться повернути отримані кошти до держбюджету, розповідає сайт Новини.LIVE. Пенсійні виплати в Україні фінансуються з державного бюджету й призначаються громадянам, які досягли пенсійного віку та мають відповідний страховий стаж.

Станом на сьогодні, як для чоловіків, так і для жінок, пенсійний вік становить 60 років. Водночас у межах пенсійної реформи вимоги до мінімального стажу щороку зростають і до 2028 року досягнуть 35 років.

У 2025 році певна частина пенсіонерів може опинитися у ситуації, коли доведеться повертати частину вже виплачених пенсій. Це передбачено статтею 103 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

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Йдеться про тих, хто, вийшовши на пенсію, не повідомив Пенсійний фонд про офіційне працевлаштування або відкриття підприємницької діяльності. У такому випадку надміру нараховані кошти вважаються переплатою, яку потрібно компенсувати.

Закон зобов’язує пенсіонерів повідомити про зміну свого статусу протягом 10 днів. Якщо цього не зробити, а факт працевлаштування стане відомим пізніше, доведеться повертати надлишково отримані суми. Це можна зробити добровільно, звернувшись до Пенсійного фонду.

У разі відсутності добровільного повернення, Пенсійний фонд має право утримувати частину коштів із майбутніх пенсійних виплат – але не більше ніж 20% щомісяця від загальної суми. Вирахування триватимуть доти, доки вся переплата не буде повністю погашена.

Нагадаємо, українцям назвали вартість одного року страхового стажу для виходу на пенсію.

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