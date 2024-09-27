Пенсійна реформа: кому з українців перерахують виплати

В Україні до кінця 2024 року планується провести масштабну пенсійну реформу, яка передбачає підвищення виплат для тих, хто вийшов на пенсію раніше. Планується осучаснити та вирівняти розміри пенсій, оскільки на сьогодні існує значна нерівність у виплатах між різними поколіннями пенсіонерів.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час виступу у Верховній Раді, пише "Судово-юридична газета". Вона наголосила, що уряд уже підготував необхідний пакет законів для впровадження реформи.

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Зокрема, передбачено можливість для громадян самостійно сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ), щоб забезпечити собі вищу пенсію, якщо їхній роботодавець не нараховує достатню заробітну плату. Впровадження таких заходів спрямоване на підвищення рівня пенсійного забезпечення.

Міністерка також зазначила, що для реалізації реформи необхідно залучити додаткові фінансові ресурси — щонайменше 30 мільярдів гривень. Після знаходження цих коштів, уряд зможе не лише провести заплановані індексації пенсій, але й забезпечити більш справедливе пенсійне забезпечення, вирівнявши пенсії людей з однаковим стажем, незалежно від року виходу на пенсію.

Крім того, Жолнович звернула увагу на проблему недостатності соціальних виплат, зазначених у бюджеті. Вона підкреслила, що Україна залежить від фінансової підтримки міжнародних партнерів, які висувають свої вимоги до рівня соціальних стандартів. Тому нинішній рівень соціальних виплат є мінімальним, але можливі подальші коригування залежно від доступності додаткових ресурсів.

За її словами, уряд веде переговори щодо використання заморожених 50 мільярдів гривень у рамках інших програм, що може дати змогу збільшити соціальні стандарти та покращити умови для пенсіонерів та інших категорій населення.

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