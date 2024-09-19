Пенсійний фонд відмовив у наданні субсидії: що робити

Багато українців звертаються за житловою субсидією, щоб впоратися з подорожчанням комунальних послуг. Однак, не всім заявникам вдається отримати цю допомогу.

Пенсійний фонд України пояснює, за яких умов можуть відмовити у призначенні субсидії та як оскаржити таке рішення.

Найчастішими причинами відмови є помилки у заповненні заяви або декларації, а також відсутність необхідних документів. Якщо ви отримали відмову через такі формальні причини, у вас є 30 днів, щоб виправити ситуацію та подати додаткові документи.

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Іншою поширеною причиною відмови є наявність заборгованості за комунальні послуги. У такому випадку ви можете або погасити борг повністю, або укласти з постачальником послуг договір про реструктуризацію заборгованості. Наявність такого договору дозволить вам отримати субсидію навіть за умови непогашеного боргу.

Якщо ви вважаєте, що рішення про відмову у субсидії є необґрунтованим, ви маєте право його оскаржити. Для цього необхідно звернутися до органу, який прийняв це рішення, з відповідною заявою. У заяві слід чітко вказати причини, через які ви вважаєте рішення неправильним, та додати копії всіх необхідних документів.

Пам'ятайте, що право на отримання житлової субсидії мають усі громадяни України, які відповідають встановленим критеріям. Тому, якщо вам відмовили у субсидії, не варто відразу здаватися. Вивчіть причини відмови і вживайте заходів для їх усунення.

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