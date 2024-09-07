Пенсійний фонд стягує штрафи з пенсіонерів: за що можуть покарати

Деякі пенсіонери можуть зіткнутися з чималими штрафами, якщо не звернуться до Пенсійного фонду своєчасно. У разі невчасно інформування про зміни Пенсійний фонд має право накласти штраф на особу.

Якщо пенсіонер не повідомить про зміни або зробить це із запізненням, що призведе до зайвих пенсійних виплат, ПФУ може утримувати до 20% пенсії для компенсації. Про це пише 24 Канал.

Це може тривати до тих пір, поки вся сума незаконно отриманих коштів не буде повернена. Відомство зазначає, що про зміни необхідно повідомити Пенсійний фонд протягом десяти днів.

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Отже, звертатися до Пенсійного фонду необхідно у таких ситуаціях:

отримання ID-картки замість старого паспорта;

оформлення нового паспорта у разі втрати попереднього;

зміна прізвища, імені або по батькові;

отримання нового реєстраційного номера облікової картки платника податків;

зміна місця постійної реєстрації;

працевлаштування або звільнення з роботи.

Зверніть увагу! Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", для порушників передбачені штрафні санкції.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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