Пенсія по інвалідності без стажу: чи вийде оформити виплати

В Україні пенсія по інвалідності призначається громадянам, які втратили працездатність повністю або частково. Виплати надаються незалежно від того, коли настала інвалідність – у процесі роботи, до офіційного працевлаштування чи після його завершення.

Є три основні категорії інвалідності, які встановлюються відповідно до ступеня втрати працездатності. Про це пише UAportal із посиланням на Міністерство соціальної політики України.

Факт інвалідності, її група, причина виникнення та період дії встановлюються медико-соціальною експертизою згідно з чинними нормами законодавства.

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Щоб отримати пенсію по інвалідності, необхідно мати визначений страховий стаж, це передбачено статтею 32 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Відповідно до законодавства, що було прийняте 1 жовтня 2011 року, для отримання пенсії необхідно мати страховий стаж від 1 до 15 років, залежно від вікової категорії та встановленої групи інвалідності.

Варто зауважити, що особи, які отримали інвалідність після досягнення пенсійного віку, можуть отримати пенсію по інвалідності лише за умови, що їх страховий стаж становить не менше 15 років.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи зміняться мінімальні пенсії по інвалідності в Україні в лютому.

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