Перед землетрусом у Марокко помітили дивний синій спалах в небі (відео)

У Марокко щонайменше 2000 людей загинули у результаті найбільш руйнівного за понад 80 років землетрусу. Його магнітуда склала 6,8 бала.

За останніми даними, внаслідок сейсмічної активності в країні загинули понад 2100 осіб, 2421 людина отримала поранення.

Читайте також: Сейсмолог з НАН сказав, чи можуть Україні загрожувати потужні землетруси

Тим часом у мережі виклали відео, зняте вуличними камерами спостереження. Зазначається, що перед землетрусом у небі помітили дивний синій спалах – подібний до того, який фіксували у Туреччині, де внаслідок землетрусів на початку лютого загинули понад 45 тисяч осіб.

Як повідомляє jpost, ці спалахи можуть виникати у відповідь на тектонічний тиск, сейсмічну активність, або навіть через виверження вулканів. Однак точна причина цього дивного явища залишається непідтвердженою.

Перший зафіксований випадок землетрусних вогнів на камері датується 1965 роком під час землетрусу в Японії. Згодом подібні явища спостерігалися в Китаї у 2008 році, Італії у 2009 році та Мексиці у 2017 році.

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів. Епіцентром другого землетрус магнітудою 7,5 балів став регіон Кахраманмараш. Число загиблих внаслідок землетрусів перевищило 40 тис. осіб. Науковці повідомили, що унаслідок жахливого землетрусу Туреччина змістилася на три метри.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!