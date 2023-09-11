Перед землетрясением в Марокко заметили странную синую вспышку в небе (видео)

В Марокко не менее 2000 человек погибли в результате наиболее разрушительного за более чем 80 лет землетрясения. Его магнитуда составила 6,8 балла.

По последним данным, в результате сейсмической активности в стране погибли более 2100 человек, 2421 получил ранения.

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Тем временем в сети выложили видео, снятое уличными камерами наблюдения. Отмечается, что перед землетрясением в небе заметили странную синую вспышку – похожую на ту, которую фиксировали в Турции, где в результате землетрясений в начале февраля погибли более 45 тысяч человек.

Видео дня

Как сообщает jpost, эти вспышки могут возникать в ответ на тектоническое давление, сейсмическую активность или даже из-за извержения вулканов. Однако точная причина этого странного явления остается неподтвержденной.

Первый зафиксированный случай землетрясения на камере датируется 1965 годом во время землетрясения в Японии. Впоследствии подобные явления наблюдались в Китае в 2008 году, Италии в 2009 году и в Мексике в 2017 году.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов. Эпицентром второго землетрясения магнитудой 7,5 балла стал регион Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясений превысило 40 тыс. человек. Ученые сообщили, что в результате ужасного землетрясения Турция сместилась на три метра.

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