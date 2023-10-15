Передасте нещастя: Чому не можна віддавати пустий посуд

У різних культурах по всьому світу існує практика позичання та дарування кухонного посуду та приладдя під час особливих подій та свят.

Однак, в деяких забобонах обговорюється питання повернення порожнього посуду власникам, і вони застерігають від такої практики, пише OBOZREVATEL.

Читайте також: Як знайти купюру, яка приноситиме гроші

Існує декілька цікавих переконань, які супроводжують цю традицію:

Наповнення: Одним з поширених вірувань є те, що коли ви повертаєте позичений посуд, ви завжди повинні щось покласти всередину нього. Це "щось" може включати в себе кілька цукерок, печиво або інші дрібниці. Цей акт символізує щедрість і вдячність, і вірять, що це приносить щасливу долю як тому, хто дає, так і тому, хто приймає.

Уникнення порожнього зберігання: Зберігання посуду порожнім, навіть якщо ви не маєте наміру повертати його, може призвести до принесення негативної енергії в ваш дім. Забобони не рекомендують зберігати порожні посуди, оскільки вважають, що це приносить нещасливі події в життя мешканців будинку. Тому краще позбавитися таких контейнерів.

Порожня чашка – негативний знак: У деяких культурах отримання порожньої чашки в подарунок вважається "моветоном" або навіть поганою прикметою. Ця віра особливо актуальна для людей, які прагнули до особистого щастя та знайомств. Порожня чашка може символізувати пустоту в житті, включаючи самотність або невиконані бажання.

Як протистояти забобонам: Якщо ви отримаєте порожню чашку в подарунок, рекомендується покласти щось всередину, перш ніж користуватися нею. Це може бути кілька монет або невеликий подарунок, наприклад, пакетик чаю або кави. Таким чином, ви перетворите порожню чашку на символ достатку та щасливого життя.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети пророкують біду.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!