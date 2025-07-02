Перехід на 230 вольтів у мережі: чи вплине це на процес передачі показників лічильників за світло

З 1 липня в Україні підвищено напругу в електричних мережах з 220 до 230 вольтів. Це нововведення спричинило чимало питань, зокрема щодо передачі показників електролічильників.

Напругу в електромережах в Україні збільшили для приведення енергетичних норм до європейських стандартів. Про це пише "24 Канал", з посиланням на постанову НКРЕКП.

Тепер допустимий діапазон коливання напруги в мережі складає 10% – від 207 до 253 вольтів. Це нововведення не матиме жодного впливу на споживачів, їхні прилади або процес передачі показників лічильників електроенергії.

Передача показників залишається доступною за допомогою кількох способів:

в особистому кабінеті на сайті свого обленерго;

скориставшись чат-ботом у месенджері Viber або Telegram;

передавши дані за допомогою колцентру обленерго;

надіславши електронною поштою (така опція діє не у всіх постачальників електроенергії).

У деяких домогосподарствах встановлені розумні лічильники, які, як і раніше, будуть передавати показники дистанційно, навіть після підвищення напруги.

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У які дати слід передавати показники лічильників

Терміни для передачі показників електролічильників залишаються незмінними, незважаючи на підвищення напруги в електромережах з 1 липня.

Для передачі даних про спожиту електроенергію за червень потрібно зробити це до 3 липня. Якщо обленерго не отримає показники до цієї дати, обсяг споживання електроенергії за червень буде визначений за середньодобовим значенням. Показники, передані 4 липня, не будуть враховані, що може призвести до переплати за електроенергію.

Зазначимо, що тарифи на електроенергію залишаються без змін, незважаючи на підвищення напруги до 230 вольтів. У липні вартість електроенергії складе 4,32 гривні за кіловат-годину.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштуватиме світло з 1 вересня.

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