Перехід на 230 вольтів у мережі: чи вплине це на процес передачі показників лічильників за світло
З 1 липня в Україні підвищено напругу в електричних мережах з 220 до 230 вольтів. Це нововведення спричинило чимало питань, зокрема щодо передачі показників електролічильників.
Напругу в електромережах в Україні збільшили для приведення енергетичних норм до європейських стандартів. Про це пише "24 Канал", з посиланням на постанову НКРЕКП.
Тепер допустимий діапазон коливання напруги в мережі складає 10% – від 207 до 253 вольтів. Це нововведення не матиме жодного впливу на споживачів, їхні прилади або процес передачі показників лічильників електроенергії.
Передача показників залишається доступною за допомогою кількох способів:
- в особистому кабінеті на сайті свого обленерго;
- скориставшись чат-ботом у месенджері Viber або Telegram;
- передавши дані за допомогою колцентру обленерго;
- надіславши електронною поштою (така опція діє не у всіх постачальників електроенергії).
У деяких домогосподарствах встановлені розумні лічильники, які, як і раніше, будуть передавати показники дистанційно, навіть після підвищення напруги.
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У які дати слід передавати показники лічильників
Терміни для передачі показників електролічильників залишаються незмінними, незважаючи на підвищення напруги в електромережах з 1 липня.
Для передачі даних про спожиту електроенергію за червень потрібно зробити це до 3 липня. Якщо обленерго не отримає показники до цієї дати, обсяг споживання електроенергії за червень буде визначений за середньодобовим значенням. Показники, передані 4 липня, не будуть враховані, що може призвести до переплати за електроенергію.
Зазначимо, що тарифи на електроенергію залишаються без змін, незважаючи на підвищення напруги до 230 вольтів. У липні вартість електроенергії складе 4,32 гривні за кіловат-годину.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштуватиме світло з 1 вересня.
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