Переведення годинника: як підготувати організм до зміни часу

Незабаром українці знову переводитимуть годинники на літній час, оскільки Верховна Рада так і не змогла ухвалити закон, який би припинив одвічні переходи на "зимовий" та "літній" час. Вже о третій годині ночі 26 березня доведеться стрілки годинників треба провернути на годину вперед.

Після переведення часу доведеться спати на годину менше. Через що більшість з нас буде відчувати недосипання та втому.

Лікарі радять завчасно готувати свій організм до переведення часу. Тоді, кажуть фахівці, вплив на здоров'я буде мінімальним.

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Зокрема, терапевт-кардіолог вищої категорії Вікторія Форосенко зауважила, що після переведення годинника людина відчує всі ті проблеми, які є від недосипання.

"Треба намагатися десь за тиждень до переведення годинника раніше на 15 хвилин лягати спати й раніше вставати", – сказала вона BBC News Україна.

Вона порадила також поступово переносити й прийом їжі. А ще не варто у перші дні після переведення годинника важливі справи та зустрічі.

Психіатр Андрій Мухоморов зауважив, що переведення годинника має негативний вплив на людей: "Наш організм – це ритмічна система, яка має стабільні денні та нічні ритми".

За його словами, якщо кожні пів року примушувати його адаптуватися з одного часу на інший – це серйозне навантаження для організму.

Мухоморов додав: якщо ж людина відчуває труднощі досить довгий період, то варто звернутися до лікаря.

Своєю чергою кандидатка біологічних наук Ольга Маслова сказала виданню: здорові люди, особливо ранкові хронотипи та ритміки, які швидко адаптуються, можуть майже не відчути переведення годинника.

Однак для вечірніх хронотипів, а також для людей, у яких життя дуже жорстко розписано по годинах, це може бути дискомфортним.

"Є відомості про підвищені ризики для тих, хто страждає на серцево-судинні захворювання, обережними треба бути водіям", – додала вона.

Вона радить за кілька тижнів до переведення годинників почати раніше вставати та раніше лягати спати. Хоча б на 15 хвилин.

Пропонуємо дізнатися як перевести годинники вручну, якщо вони кварцові або механічні.

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