Перший повний череп шаблезубого кота знайшли у США (відео)

Повний скам'янілий череп шаблезубого кота (Smilodon fatalis) знайшли на березі річки Східна Нішнаботна на південному заході Айови (США). Ці кішки вимерли після того, як льодовики почали танути – понад 13 тисяч років тому. Тож цей екземпляр був одним з останніх на континенті.

Як повідомляє The History Blog, раніше вчені переважно знаходили лише частини подібних тварин. Повний череп смілодона знайдено вперше.

Професор археології в штаті Айова Метью Хілл прокоментував цю знахідку наступним чином: "Ми вважаємо, що південно-західна Айова в цей період була парковою зоною з ділянками дерев, які перемежовувалися трав’янистими ділянками, дещо схожими на центральну Канаду сьогодні. Кішка жила б поруч з іншими вимерлими тваринами, такими як страшний вовк, гігантський короткомордий ведмідь, довгоносий пекар, плоскоголовий пекар, олень-лось, мускус і гігантський наземний лінивець, і, можливо, кілька зубрів і мамонтів".

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Вчені дослідили, що великий кіт був недорослим самцем у віці приблизно двох-трьох років на момент смерті. Його черепні шви не були повністю сформовані, а моляри та премоляри не були стерті, що вказує на те, що вони виникли недавно. "Звичайно, цей молодий кіт був ще величезним. Дослідники підрахували, що він важив близько 550 фунтів, що приблизно на 100 фунтів від його максимальної дорослої особини й на 150 фунтів більше, ніж середній африканський лев-самець сьогодні", – йдеться у повідомленні.

На черепі кота один із довгих іклів був зламаний, а невелика кількість потертостей на гомілці, що залишилася, свідчить, що істота померла не пізніше ніж через кілька днів після того, як була поранена. Травма шаблезубого кота ймовірно й вбила його.

Професор Хілл підозрює, що основною здобиччю кота був гігантський наземний лінивець Джефферсона, який був поширеним явищем в Айові під час Льодовикового періоду. Вони сідали біля дерев і кущів і рвали листя та бруньки, щоб поїсти. Зростом від 8 до 10 футів і вагою понад 2200 фунтів гігантські наземні лінивці були величезними. Хілл вважає, що лише великий хижак, озброєний "абсолютно смертоносними щелепами та кігтями" та ногами, призначеними для кидання, міг регулярно полювати на них.

Нагадаємо, раніше археологи розкопали гробницю майя поблизу Паленке в Чіапасі. Поховання, побудоване з кам’яних плит у стилі, якого раніше не було виявлено в Паленке.

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