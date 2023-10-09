Перший сніг вже випав в Україні : синоптики обіцяють, що скоро потеплішає (фото та відео)

На горі Піп Іван Чорногірський у Прикарпатті випав перший сніг. Рятувальник пост засипало снігом.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Івано-франківській області в Telegram.

У високогір’ї випав перший сніг.(гора Піп Іван Чорногірський де знаходиться рятувальний пост), йшлося в повідомленні.

Зазначили, що рятувальники просять утриматися любителів гірських мандрівок від виходів у високогір’я у період ускладнення погодних умов, зокрема під час штормового попередження, яке діє зараз.

Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що перша половина цього тижня буде холодною та вітряною, особливо вночі. Проте поступово з середини тижня очікується підвищення температури повітря та послаблення вітру. Зокрема, очікуються короткочасні дощі у західних, північних областях та місцями у південній половині країни.

"Слід зазначити, що метеорологічна осінь вже настала, а середньодобові температури виявляться в межах кліматичної норми з незначними коливаннями впродовж прогнозованого періоду", – сказав Ігор Кібальчич.

Він зазначив, що у вівторок, 10 жовтня, на півдні, місцями на півночі Лівобережжя очікуються дощі, на решті території України буде без опадів. Буде північно-західний вітер, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі буде від +1 до +6 градусів, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки -3 до 0 градусів, вдень +7 +12 градусів. У південних областях вночі буде від +4 до +9, вдень +9 +14.

У середу, 11 жовтня, буде мінлива хмарність, без опадів. Переважатиме південно-західний вітер, 5 - 10 м/с. Вночі температура повітря буде від +3 до -2 градусів, вдень +10 +15. У південних областях та на Закарпатті вночі буде від +1 до +6, вдень +12 +17 градусів.

У четвер, 12 жовтня, вночі опадів не буде, проте вдень на півночі пройде дощ. Вітер буде північно-західний, 7 - 12 м/с, вдень місцями можливі пориви до 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6 +11 градусів, у східних областях від +5 до 0 градусів, вдень +16 +21.

У п'ятницю, 13 жовтня, на Лівобережжі, а вдень у Криму, пройде помірний дощ. На решті країни – без опадів. Очікується північно-західний вітер, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі буде від +7 до +12 градусів, вдень +13 +18.

У суботу, 14 жовтня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Переважатиме південно-західний вітер, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі від +2 до +7, вдень +15 +20 градусів.

У неділю, 15 жовтня, вночі буде без опадів, вдень місцями у західних та північних областях пройде невеликий дощ. Вітер буде південно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі +7 +12 градусів, вдень +17 +22.

Нагадаємо, в Україні літо може тривати довше, ніж три місяці. Наступними роками літо розпочинатиметься раніше, а закінчуватиметься пізніше.

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