Первый снег уже выпал в Украине: синоптики обещают, что скоро потеплеет (фото и видео)

На горе Поп Иван Черногорский в Прикарпатье выпал первый снег. Спасатель пост засыпал снегом.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области в Telegram.

В высокогорье выпал первый снег. (Гора Пип Иван Черногорский где находится спасательный пост), говорилось в сообщении.

Отмечали, что спасатели просят воздержаться от любителей горных путешествий от выходов в высокогорье в период усложнения погодных условий, в частности во время действующего сейчас штормового предупреждения.

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что первая половина этой недели будет холодной и ветреной, особенно ночью. Однако постепенно с середины недели ожидается повышение температуры воздуха и ослабление ветра. В частности, ожидается кратковременный дождь в западных, северных областях и местами в южной половине страны.

"Следует отметить, что метеорологическая осень уже наступила, а среднесуточные температуры окажутся в пределах климатической нормы с незначительными колебаниями в течение прогнозируемого периода", – сказал Игорь Кибальчич.

Он отметил, что во вторник, 10 октября, на юге местами на севере Левобережья ожидаются дожди, на остальной территории Украины будет без осадков. Будет северо-западный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет от +1 до +6 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки –3 до 0 градусов, днем +7 +12 градусов. В южных областях ночью будет от +4 до +9, днем +9+14.

В среду, 11 октября, переменная облачность, без осадков. Преобладает юго-западный ветер, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет от +3 до -2 градусов, днем +10+15. В южных областях и Закарпатье ночью будет от +1 до +6, днем +12 +17 градусов.

В четверг 12 октября ночью осадков не будет, однако днем на севере пройдет дождь. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, днем местами возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +6+11 градусов, в восточных областях от +5 до 0 градусов, днем +16+21.

В пятницу, 13 октября, на Левобережье, а днем в Крыму пройдет умеренный дождь. На остальной стране – без осадков. Ожидается северо-западный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет от +7 до +12 градусов, днем +13+18.

В субботу, 14 октября, ожидается переменная облачность, без осадков. Преобладает юго-западный ветер, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от +2 до +7, днем +15+20 градусов.

В воскресенье, 15 октября, ночью без осадков, днем местами в западных и северных областях пройдет небольшой дождь. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7+12 градусов, днем +17+22.

Напомним, в Украине лето может длиться дольше трех месяцев. В следующие годы лето будет начинаться раньше, а заканчиваться позже.

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