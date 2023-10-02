В Украине на месяц увеличится продолжительность лета: какие последствия будет иметь удлиненная жара

В Украине лето может длиться дольше трех месяцев. Для метеорологов и климатологов конец лета наступает тогда, когда среднесуточная температура опускается ниже 15 градусов.

Об этом сообщил климатолог, эксперт от Украины в Межправительственной группе экспертов по изменению климата, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская в комментарии Green Post. Она отметила, что важно, чтобы температура воздуха опустилась ниже 15 градусов тепла как минимум на шесть дней подряд.

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"Если смотреть стратегически, то следует учитывать, что жарко становится не только у нас, поэтому через некоторое время на нашей территории будет много мигрантов из тех мест, где летом невозможно жить", – сказала Светлана Краковская.

По ее словам, в последующие годы картина не будет меняться – лето будет начинаться раньше, а заканчиваться позже. В Украине продолжительность лета будет варьироваться, поскольку территория страны велика, в результате на юге лето длится уже четыре месяца. В разных областях к середине века лето станет длиннее около 20 дней – в южных на две недели, в северных на три.

Светлана Краковская заявила, что лето становится длиннее из-за сокращения холодного периода. В этом есть свои достоинства – можно собрать второй сбор. Кроме этого, изменение климата отразится на электроэнергетике – из-за жары летом выросла потребность в электроэнергии.

"Если раньше в августе на атомных станциях был период профилактики, то сейчас в июле и августе повышен спрос на электроэнергию", – объяснила она.

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