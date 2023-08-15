Пікантна та корисна закуска: Як зробити маринований часник на зиму

Як замаринувати часник на зиму

Маринований часник – це не лише смачна, а й корисна закуска, яку можна використовувати у різних стравах. Він ідеально підійде для рагу, плову, тушкованого м'яса, а також чудово підкреслить смак сала чи бутербродів.

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Недавно фудблогерка Юлія, відома під ніком juli_co.ok на Instagram, розкрила секрет свого рецепта маринованого часнику зі смородиною на зиму, і найцікавіше – цей рецепт не потребує стерилізації.

Інгредієнти:

Молодий часник – 12-14 голівок

Червона смородина – 500 г + кілька гілочок

Сіль – 3 ст. л.

Цукор – 6 ст. л.

Чорний перець горошком

Оцет – 1 склянка

Вода – 1 л

Спосіб приготування:

Очистіть часник та розділіть на окремі зубчики. Розкладіть їх у стерильні банки, чергуючи з ягідками смородини. Для маринаду в каструлю покладіть 500 г смородини, додайте половину цукру та солі, декілька зерен чорного перцю. Доведіть до кипіння і варіть 5 хвилин. Розітріть ягоди у каструлі та варіть ще 2 хвилини. Процідіть отриманий рідкісний маринад і викладіть назад у каструлю. Додайте залишок цукру, солі, оцет. Доведіть до кипіння і варіть 1 хвилину. Заповніть банки з часником гарячим маринадом, герметично закрийте кришками. Переверніть банки догори днищем і залиште до повного охолодження. Потім можна зберігати у прохолодному підвалі або погребі. Смакота готова! Через три місяці маринований часник буде на своєму піку смакових якостей.

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