Пікантна та корисна закуска: Як зробити маринований часник на зиму
Як замаринувати часник на зиму
Маринований часник – це не лише смачна, а й корисна закуска, яку можна використовувати у різних стравах. Він ідеально підійде для рагу, плову, тушкованого м'яса, а також чудово підкреслить смак сала чи бутербродів.
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Недавно фудблогерка Юлія, відома під ніком juli_co.ok на Instagram, розкрила секрет свого рецепта маринованого часнику зі смородиною на зиму, і найцікавіше – цей рецепт не потребує стерилізації.
Інгредієнти:
- Молодий часник – 12-14 голівок
- Червона смородина – 500 г + кілька гілочок
- Сіль – 3 ст. л.
- Цукор – 6 ст. л.
- Чорний перець горошком
- Оцет – 1 склянка
- Вода – 1 л
Спосіб приготування:
- Очистіть часник та розділіть на окремі зубчики. Розкладіть їх у стерильні банки, чергуючи з ягідками смородини.
- Для маринаду в каструлю покладіть 500 г смородини, додайте половину цукру та солі, декілька зерен чорного перцю. Доведіть до кипіння і варіть 5 хвилин.
- Розітріть ягоди у каструлі та варіть ще 2 хвилини.
- Процідіть отриманий рідкісний маринад і викладіть назад у каструлю. Додайте залишок цукру, солі, оцет. Доведіть до кипіння і варіть 1 хвилину.
- Заповніть банки з часником гарячим маринадом, герметично закрийте кришками. Переверніть банки догори днищем і залиште до повного охолодження. Потім можна зберігати у прохолодному підвалі або погребі.
- Смакота готова! Через три місяці маринований часник буде на своєму піку смакових якостей.
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