Пикантная и полезная закуска: Как сделать маринованный чеснок на зиму

Маринованный чеснок – это не только вкусная, но и полезная закуска, которую можно использовать в разных блюдах. Он идеально подойдет для рагу, плова, тушеного мяса, а также отлично подчеркнет вкус сала или бутербродов.

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Недавно фудблогерка Юлия, известная под ником juli_co.ok на Instagram, раскрыла секрет своего рецепта маринованного чеснока со смородиной на зиму, и самое интересное – этот рецепт не нуждается в стерилизации.

Ингредиенты:

Молодой чеснок – 12-14 головок

Красная смородина – 500 г + несколько веточек

Соль – 3 ст. л.

Сахар – 6 ст. л.

Черный перец горошком

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Уксус – 1 стакан

Вода – 1 л

Способ приготовления:

Очистите чеснок и разделите на отдельные зубчики. Разложите их в стерильные банки, чередуя с ягодками смородины. Для маринада в кастрюлю положить 500 г смородины, добавить половину сахара и соли, несколько зерен черного перца. Доведите до кипения и варите 5 минут. Разотрите ягоды в кастрюле и варите еще 2 минуты. Процедите полученный редкий маринад и выложите обратно в кастрюлю. Добавьте остаток сахара, соли, уксус. Доведите до кипения и варите 1 минуту. Заполните банки с чесноком горячим маринадом, закройте герметично крышками. Переверните банки вверх днищем и оставьте до полного охлаждения. Затем можно хранить в прохладном подвале или погребе. Вкусность готова! Через три месяца маринованный чеснок будет на своем пике вкусовых качеств.

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