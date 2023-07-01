Харчова плівка замість вантуза: Як швидко очистити забитий унітаз

Очищення забитого унітазу може бути неприємною задачею, але існує кілька лайфхаків, які полегшують цей процес і дозволяють уникнути забруднення рук. Один з найбільш ефективних лайфхаків не вимагає спеціальних засобів, а лише використовує предмет, який зазвичай знаходиться в кожній кухні.

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Цей метод був поділений користувачкою TikTok під ніком Джині Турман. За її словами, прочистити засмічення в унітазі можна за допомогою харчової плівки. Для використання цього методу потрібно щільно обгорнути унітаз плівкою зі сторони сидіння. Потім треба натиснути на середину плівки кілька разів, так щоб вона не розірвалась, використовуючи кнопку змиву. За кілька секунд вода повинна легко пройти в труби.

Цей лайфхак працює на тому ж принципі, що і вантуз. Плівка перекриває доступ повітря до чаші унітазу, а натискання на неї створює додатковий тиск всередині труб, тому засмічення витісняється. Вода легко проникає в злив, при цьому не потрібно брудити руки або використовувати агресивні хімічні засоби для прочищення труб.

Однак, досвідчені сантехніки зауважують, що цей метод не завжди працює, особливо при серйозних засміченнях. Також варто зазначити, що цей метод не ефективний, якщо обмежити подачу повітря до чаші унітаза.

Нагадаємо, раніше ми писали про те,як очистити та продезінфікувати туалет милом та лимоном.

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