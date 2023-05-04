Піца по-закарпатські: як приготувати автентичний лангош-коржик
Лангош – це коржик з різними топінгами – овочами, сиром, зеленню. Трохи нагадує піцу. Лангош подають з соусом на основі сметани, часнику та кисломолочного сиру.
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Інгредієнти
Для тіста:
– Дріжджі сухі – 1 ч. л.
– Тепла вода – 70 мл
– Цукор – 1 ч. л.
– Вода мінеральна газована – 70 мл
– Часник, зубчики – 2 шт.
– Борошно – 260 г
– Вода – 70 мл
Сіль за смаком
1. Розведіть у теплій воді дріжджі із цукром та залиште у теплі на 15 хвилин.
2. У борошно додайте опару, сіль, мінеральну воду та замісіть еластичне тісто. Зформуйте з нього кулю, накрийте плівкою та залиште на годину.
3. Тісто розділіть на частини та сформуйте лангош, смажте коржики на розігрітій олії.
4. Подрібніть часник, змішайте його із водою і намастіть гарячий лангош.
5. Додайте топінги за смаком та подавайте.
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