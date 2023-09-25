Платіжки стануть меншими: Як з 1 жовтня зміняться ціни на газ

Як зміняться тарифи за доставку газу з 1 жовтня

Починаючи з 1 жовтня 2023 року, побутовим споживачам, яким повністю або частково було припинено газопостачання, вводяться зміни в методиці визначення мінімального розміру річної замовленої потужності.

Ця інформація була опублікована на сторінці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) у соціальній мережі Facebook.

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Згідно з оголошеною ініціативою, визначення мінімальних обсягів річної замовленої потужності буде здійснюватися, враховуючи лише функціонуюче газове обладнання побутового споживача, яке не було опломбоване.

Для кращого розуміння цієї ініціативи взято приклад розрахунку оплати за використання природного газу для побутових споживачів із комплексним обслуговуванням в Чернівецькій області. Ця зміна відноситься до споживачів, які користувалися газовим обладнанням, що не було опломбоване, включаючи опалювальні прилади та водонагрівачі, та мали мінімальний рівень використання газу у попередньому газовому році.

Раніше ці клієнти сплачували за мінімальний обсяг споживання, який становив 314 кубічних метрів газу на рік. За новими правилами вони будуть оплачувати лише за 39 кубічних метрів газу на рік.

Ця ініціатива призведе до значної економії для вказаного прикладу, а саме 45,6 гривень на місяць та 547,25 гривень на рік.

Важливо зазначити, що кожна газорозподільча компанія самостійно встановлюватиме мінімальну плату для помешкань, які не користуються або частково не користуються газом.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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