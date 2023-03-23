Плутон у Водолії найбільше вплине на чотири знаки зодіаку: чого чекати

Силу Плутона регулярно применшували та заперечували, але астрологія змінить цей наратив. Попри пониження з планети до "карликової" планети, інтенсивність її впливу не має нічого спільного з її розміром.

Плутон проливає світло на всі таємниці, що ховаються в тіні, піднімаючи камінь і показуючи усіх шкідників. Астрологи розповіли, на які знаки зодіаку планета матиме найбільший вплив, після входу у Водолія 23 березня.

Телець

Плутон у Водолії похитне кар’єру та загальну репутацію. Ви можете виявити, що відмовляєтеся від певних кар’єрних шляхів і мрій, які не здійснилися так, як ви сподівалися. Коли цей транзит починається, ви можете зазнати певних невдач або відмовитися від певних стандартів, які ви для себе встановили.

Для того, щоб Плутон поставив вас у найкращу можливу позицію для досягнення величі, доведеться відпустити все, що ви колись знали. Плутон може призвести до грошей, влади і слави, якщо ви готові прийняти зовсім інший бренд і структуру кар'єри.

Лев

Плутон змусить вас рахуватися зі скелетами у шафі, особливо якщо вони заважали по-справжньому культивувати міцне і здорове партнерство. Планета може призвести до серйозних злетів і падінь у любовному та соціальному житті. Ви готові до того, що люди розкриють справжнє обличчя.

Під час цього транзиту справжні друзі та союзники розкриються так само, як і ненависники та таємні вороги. Цей транзит також може познайомити вас із заможними партнерами, коханцями та друзями з хорошими зв’язками!

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Скорпіон

Транзит змусить впоратися з деякими сімейними драмами та конфліктами, пов’язаними з емоційним корінням. Доведеться позбутися деяких шкідливих звичок, які ви маєте, отримані від родини та зцілення від травми, яку ви пережили в ранньому дитинстві.

Це звучить дуже важко, і в багатьох відношеннях це так, але оплата варта часу. Дозвольте Плутону у Водолії повністю змінити точку зору на "дім", тому що це справді там, де серце. Ви також можете успадковувати гроші від родичів.

Водолій

Будьте готові стати абсолютно новою версією себе. Плутон повністю трансформуватиме ваш перший будинок, і коли це закінчиться, ви відчуєте себе сильнішими, могутнішими та більш готовими показати світові, хто ви "насправді".

Однак для того, щоб ви пройшли цю метаморфозу, доведеться витратити час на те, щоб оплакувати людину, якою ви себе вважали, і відпустити життя, яке ви думали мати. Це буде процес, і він точно не станеться відразу.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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