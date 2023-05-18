'Коліями возили військову техніку': у ГУР прокоментували підрив залізниці в Криму

Зранку 18 травня в окупованому Криму з рейок зійшли 8 вагонів вантажного потягу. В українській розвідці пояснили можливі причини інциденту.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов під час телемарафону "Єдині новини" зазначив, що російська сторона використовує залізницю в окупованому Криму, аби перекидати на окуповані території України важке озброєння та військову техніку.

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"Тими самими коліями перевозять, напевно, й зброю, боєкомплект, бронетехніку та інші засоби, що використовуються для загарбницької війни проти України. Тому цілком природно, що ці колії стомились і тепер деякий час не функціонуватимуть", – сказав він.

Юсов додав, що інфраструктура в Криму буде нормально функціонувати лише тоді, коли півострів повернеться під контроль української влади.

"На півострові не буде спокою, допоки там є російські терористи", – сказав Юсов.

Нагадаємо, зранку 18 травня окупанти повідомили, що в окупованому росіянами Криму стався підрив залізничного полотна у Сімферопольському районі. У результаті з рейок зійшли 8 вагонів вантажного потягу.

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