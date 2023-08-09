Слідами Тома Сойера: Мама знайшла спосіб зайняти дітей поєднавши малювання та прибирання

Як змусити дітей прибирати, запропонувавши їм малювати на підлозі туалетним папером

Як реагувати, коли ваші діти прокидають вас о 7:12 ранку з натхненням малювати? Багато батьків просто ховаються під подушкою, видавши виття через сонливість. Але існують і ті, хто вміє підходити до справи креативно.

Джессі Мікс, мама трьох дітей, явно використовує принципи Беара Грілса у своєму житті: "Імпровізуй. Адаптуйся. Переборюй." Так само вона підійшла і до ранкового бажання її дітей зайнятися образотворчим мистецтвом, чим поділилась у своєму TikTok.

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Замість того, щоб дати дітям звичайні аркуші паперу, Джессі вийшла з оригінальною ідеєю. Вона видала дітям вологий туалетний папір та сказала, що вони можуть малювати ним на підлозі.

Протягом 30 хвилин юні артисти з ентузіазмом творили на паркеті, а Джессі за цей час могла насолодитися гарячою кавою. Врешті-решт, кімната стала чистішою, а ініціаторка цієї неординарної ідеї та її діти були раді та задоволені.

Джессі не змогла стриматися і поділилася своєю "лайфхаком" на ТікТок. Вона весело прокоментувала: "Підписуйтесь на мене, щоб отримати більше порад щодо батьківства!" І відео несподівано стало вірусним, здобувши майже 500 тисяч переглядів і 44 тисячі лайків.

Коментатори були захоплені: багато з них визнали цей трюк геніальним і вирішили незабаром його спробувати.

Схоже, Джессі дійсно знайшла ідеальне рішення: діти раді, мама має вільну мить для себе, а результат – більш чиста кімната. Це одна з тих ситуацій, коли можна віддати належне креативності та розумному підходу до виховання.

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