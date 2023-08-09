По следам Тома Сойера: Мама нашла способ занять детей, соединив рисование и уборку

Как реагировать, когда ваши дети пробуждают вас в 7:12 утра с вдохновением рисовать? Многие родители просто прячутся под подушкой, выдав вой из-за сонливости. Но есть и те, кто умеет подходить к делу креативно.

Джесси Микс, мама троих детей, явно использует принципы Беара Грилса в своей жизни: "Импровизируй. Адаптируйся. Преодолевай." Так же она подошла и к утреннему желанию ее детей заняться изобразительным искусством, чем поделилась в своем TikTok.

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Вместо того чтобы дать детям обычные листы бумаги, Джесси вышла с оригинальной идеей. Она выдала детям влажную туалетную бумагу и сказала, что они могут рисовать им на полу.

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В течение 30 минут юные артисты с энтузиазмом творили на паркете, а Джесси за это время могла насладиться горячим кофе. В конце концов, комната стала чище, а инициатор этой неординарной идеи и ее дети были рады и довольны.

Джесси не смогла сдержаться и поделилась своим "лайфхаком" на ТикТок. Она весело прокомментировала: "Подписывайтесь на меня, чтобы получить больше советов по отцовству!" И видео неожиданно стало вирусным, получив почти 500 тысяч просмотров и 44 тысяч лайков.

Комментаторы были увлечены: многие из них сочли этот трюк гениальным и решили вскоре его попробовать.

Похоже, Джесси действительно нашла идеальное решение: дети рады, мама имеет свободное мгновение для себя, а результат – более чистая комната. Это одна из тех ситуаций, когда можно отдать должное креативности и разумному подходу к воспитанию.

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