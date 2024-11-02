Перемога з відривом у 0.01 секунду: Результати чемпіонату України з гірськолижного спорту 2024

У Буковелі відбувся Чемпіонат України з гірськолижного спорту 2024. Погода, м'яко кажучи, не сприяла: злива, лід, сніг, та ще й повітряна тривога.

Про це написала мама Соні Марія Здрілько у себе на сторінці у Facebook. Але українські спортсмени – непереможні. Наша гордість, Соня Здрілько, здобула дві перемоги:

Чемпіонка України у спеціальному слаломі серед дівчат 2010-2012 р.н.

Чемпіонка України у гігантському слаломі серед дівчат 2010-2012 р.н.

Вітаємо Соню з неймовірними результатами!

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Дякуємо за наполегливість, віру в себе і непереборне бажання перемагати!

Окрема подяка за організацію та підтримку:

ГК Буковель за те, що створили всі умови для проведення чемпіонату, попри складні погодні умови.

Команді тренерів і спортсменів Penguin Team за підготовку Соні до змагань.

І, найголовніше, дякуємо ЗСУ за можливість жити, тренуватися і здобувати перемоги в рідній Україні!

Нагадаємо, як безпечно тренуватись в спеку.

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