Перемога з відривом у 0.01 секунду: Результати чемпіонату України з гірськолижного спорту 2024
У Буковелі відбувся Чемпіонат України з гірськолижного спорту 2024. Погода, м'яко кажучи, не сприяла: злива, лід, сніг, та ще й повітряна тривога.
Про це написала мама Соні Марія Здрілько у себе на сторінці у Facebook. Але українські спортсмени – непереможні. Наша гордість, Соня Здрілько, здобула дві перемоги:
- Чемпіонка України у спеціальному слаломі серед дівчат 2010-2012 р.н.
- Чемпіонка України у гігантському слаломі серед дівчат 2010-2012 р.н.
Вітаємо Соню з неймовірними результатами!
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Дякуємо за наполегливість, віру в себе і непереборне бажання перемагати!
Окрема подяка за організацію та підтримку:
- ГК Буковель за те, що створили всі умови для проведення чемпіонату, попри складні погодні умови.
- Команді тренерів і спортсменів Penguin Team за підготовку Соні до змагань.
І, найголовніше, дякуємо ЗСУ за можливість жити, тренуватися і здобувати перемоги в рідній Україні!
Нагадаємо, як безпечно тренуватись в спеку.
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