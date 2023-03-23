Чому люди бажають здоров'я тим, хто чхнув: народні прикмети

У минулому, коли люди чхали, їх часто вітали словами "Нехай Бог благословить вас" замість звичайного "Будьте здорові". Це пов’язувалося з тим, що дихання вважалося проявом душі, і коли людина чхала, то її душа, на думку тодішніх людей, могла покинути тіло і спричинити хворобу. Пізніше, коли з’явилося багато нових захворювань, фраза "Будьте здорові" стала більш поширеною.

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Ідея бажати здоров’я людині, яка чхнула, має свої корені ще в античних часах, коли вважали, що чхання походить з голови і потребує відповідної уваги. У європейській традиції бажання здоров’я було пов’язане з чумою, і фраза "Будь здоровий" слугувала запобіжним заходом від хвороби.

В українській традиції ця форма ввічливості з’явилася після християнізації, коли з’явилися перекази про те, що Бог створив Адама із глини, а потім вдихнув у нього життя. Чхання відіграло важливу роль в цих переказах, оскільки Адам чхнув перед тим, як стати смертним. Пізніше Яків чхнув, просячи Бога не забрати його життя, і з того часу люди перестали помирати так часто, як раніше.

У наш час бажання здоров’я стали поширеними не лише після чхання, а й у звичайному спілкуванні, наприклад, "Здоровенькі були!" або "Будь здоровий, як вода". Раніше чхання також могло вважатися ознакою того, що людина говорить правду, але сьогодні це вірування сприймається більше як прикмета.

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