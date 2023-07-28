Чому не категорично заборонено давати іншим міряти свою обручку

Чому не можна давати міряти свою обручку іншим людям

Обручки здавна наділяються особливою силою та енергетикою. В сучасному світі вони частіше розглядаються як ювелірна прикраса, і, здається, таке ставлення може бути пов'язане зі зростанням розлучень. Але варто звернути увагу на масу прикмет і забобонів, пов'язаних з обручками.

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Під час вибору обручок слід звернути увагу, щоб вони були однакові як у нареченого, так і у нареченої. Якщо каблучки будуть різної ширини, це, за повір'ями, може вплинути на гармонію стосунків у подружньої пари, пише Ukr.Media.

Також слід звернути увагу на дизайн обручок. Всякі вставки, написи або камені можуть додати труднощів і шорсткостей у ваше життя. Підкреслюють, що краще обирати гладкі каблучки, щоб ваше спільне життя було без проблем. Але якщо вам хочеться зробити цю прикрасу унікальною, нехай малюнки і гравіювання будуть плавними.

Зазначається, що обручки, виконані з двох видів металу (наприклад, білого і жовтого золота), можуть спричинити подвійне життя одного з подружжя.

Заборонено навіть найближчим родичам і подругам міряти ваші обручки. Навіть якщо вони не мають наміру навмисно накликати негаразди, це може негативно вплинути на вашу долю і благополуччя.

Якщо обручка стала спадковістю, її можна використовувати лише в разі, якщо попередній власник щасливо пережив у шлюбі не менше 25 років.

Ускладнення фінансового характеру не рекомендується вирішувати продажем обручки, адже це, за повір'ями, може спричинити проблеми в сімейних стосунках. Навіть якщо обручка стала замалою, краще розширити її, оскільки, за прикметами, таким чином ви продовжите щасливі роки спільного життя.

Щодо ситуацій розлучень, то обручку, яка стала зайвою, краще продати негайно, щоб не накликати негативу на майбутні стосунки.

Якщо у вас є звичка крутити обручку на пальці, слід постаратися від неї позбутися. По-перше, це може призвести до розірвання шлюбу, а по-друге, обручка може зісковзнути з пальця і загубитися.

Завершуючи, варто пам'ятати, що жодні забобони не зможуть розлучити двох людей, якщо вони щиро кохають одне одного. Отримавши символ шлюбу – обручку, слід дбайливо ставитися до неї, щоб виявити повагу до свого партнера.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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