Чому не варто займатися прибиранням, поки рідні в дорозі: що віщує погана прикмета

Якось у дитинстві, коли батьки нас з сестрою на літо відвозили гостювати до бабусі, а самі верталися додому, то ми почули таку фразу: "Не бери віника до рук, поки вони не доїдуть додому". Це негласне правило переслідує нас і досі, коли ми вже дорослі, адже ніхто не бажає, аби з їхніми рідними сталися неприємності.

Точно й не згадаєш, як бабуся пояснювала нам цю "погану прикмету", але розібратися з її значенням захотілося. Тож, що ж віщує цей забобон на прибирання, поки хтось з рідних у дорозі?

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Кожен з нас, певно, хвилюється за своїх рідних та близьких, коли вони рушають у дальню дорогу. Є навіть така прикмета, що "на дорогу треба присісти". Й поки людина ще "не прибула до пункту призначення", виявляється, не можна займатися прибиранням в будинку.

Вважається, що таким чином ви можете накликати біду на того, хто в дорозі. Начебто "виганяється дух людини" з будинку, з якого вона виїхала і ви більше можете не побачитися й не зустрітися.

Виявляється, ця прикмета пов'язана з релігійними віруваннями, бо здавна вважалося, що після смерті людини треба обов'язково добре вимити підлогу: "Щоб душа померлого не застрягла у цьому світі та не страждала".

Ця прикмета має й логічне пояснення – адже далека дорога завжди передбачає ризик, особливо, якщо ви їдете на автомобілі чи кудись летите. А прибираючи одразу після того, як людина вирушила у путь, ви наче як "вимітаєте" її зі свого будинку та зі свого життя.

До речі, якщо ви вирішите прибратися відразу після того, як від вас пішли гості, особливо в нічний час доби, то це також загрожує вам різного роду неприємностями. Тому що будинок то ваш, звичайно, залишиться чистим, але й "друзі в нього дорогу забудуть".

Пропонуємо дізнатися, які дні тижня вважаються ідеальними для прибирання будинку.

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