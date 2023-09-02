Чому деякі люди хроплять навіть на боці: відповідь лікарів та народні поради

Проблема хропіння під час сну є поширеною серед чоловіків і жінок, незалежно від віку. Це явище може завдавати дискомфорту як тим, хто виділяє цей звук, так і тим, хто вимушений слухати його, і в результаті обоє можуть страждати від недостатнього висипу.

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УНІАН провів розслідування, щоб дізнатися, як позбутися хропіння та покращити якість свого сну. Лікар-отоларинголог Віктор Прокопович надав відповіді на питання про те, чому виникає хропіння та які можливі наслідки.

Причини і небезпеки хропіння

Однією з найпоширеніших причин хропіння є западання коренів язика, коли язик падає назад і звужує дихальні шляхи. Це може бути спричинене неправильним прикусом, неправильною позою під час сну, зайвою вагою, порушеннями носового дихання, анатомічними особливостями або вживанням м'язорелаксантів та алкоголю.

Лікар зазначає, що саме по собі хропіння не є небезпечним, але якщо воно супроводжується апное (затримкою дихання), і таких епізодів вночі більше п'яти, це може збільшити ризик інфаркту, інсульту та раптової смерті під час сну.

Стать та фактори, що впливають на хропіння

З погляду статистики, чоловіки віддають перевагу хропінню більше, ніж жінки. Прокопович розглядає це як наслідок декількох факторів:

Тонус м'язів частково залежить від ступеня втоми організму протягом дня. Якщо людина фізично працює весь день та викладається на максимум, її організм намагається компенсувати вечірню втому, вивільняючи адреналін (гормон, який підтримує м'язи в тонусі). У положенні лежачи м'язи ротоглотки розслаблюються, і починається хропіння. Тому після важкого дня, вживання алкоголю або прийому спазмолітиків, комфортніше спати напівсидячи.

Рекомендації для покращення сну та позбавлення від хропіння

Віктор Прокопович надає кілька порад, які можуть допомогти позбутися від хропіння самостійно. До них входять:

Зниження ваги: Спробуйте позбавитися від зайвої ваги, оскільки це може полегшити дихання під час сну. Уникаємо алкоголю: Не вживайте алкоголь пізно вечором, оскільки він може розслабити м'язи ротоглотки і спричинити хропіння. Правильна поза для сну: Спробуйте підібрати оптимальну позу для сну, щоб голова не перекидалася назад. Націльтеся на спокійний сон на боці або напівсидячи.

Також, слід враховувати, що сон на спині і сон на боці можуть вимагати різних типів подушок - для сну на боці рекомендується використовувати більшу подушку.

Звертання до фахівця

За нещасливих обставин, якщо хропіння продовжується незважаючи на власні намагання і спроби змінити спосіб життя, можливо, необхідно звернутися до ортодонта або іншого спеціаліста для діагностики та лікування.

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Народні методи позбавлення від хропіння

Крім того, існують популярні поради, які можуть допомогти зменшити хропіння:

Вилікувати алергію, оскільки носова закладеність може призводити до дихання через рот.

Вирівняти носову перегородку, якщо вона має викривлення або пошкодження.

Припинити куріння, яке може сприяти подразненню дихальних шляхів.

Переглянути лікування та прийом седативних препаратів, можливо, змінити їхній тип або дозу.

Займатися спортом та дотримуватися здорової дієти для покращення загального стану організму.

Нагадаємо, що вирішення проблеми хропіння має бути обговореним з лікарем, особливо якщо вона триває довше за прийнятний період часу або супроводжується іншими медичними проблемами.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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