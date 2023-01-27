Чому не можна дарувати годинник: прикмети та забобони
При виборі корисного та презентабельного подарунка дуже часто на думку спадає ідея подарувати годинник. Але часто хтось обов'язково нагадує, що дарувати годинник – погана прикмета.
Прикмети про годинник могли виникнути у різних країнах незалежно друг від друга. Це пов'язано з тим, що з давніх-давен люди ставилися до роботи механізмом, як до чогось чаклунського.
Звідки виникли забобони не дарувати годинник
У Китаї діє справжнє табу на дарування годинника. Це пов'язано з тим, що в китайській мові ієрогліф "смерть" зовні схожий на циферблат, а значок, що означає настінний годинник, схожий зі словом "дзвін", що означає також фінал будь-якої дії.
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На думку езотериків, годинник відмірює час до розставання. Тобто, добрі стосунки між дарувальником та адресатом швидко закінчаться.
Вважається, що дарувальник віддає частину свого часу, іноді з бідами та смутками.
Кому не можна дарувати годинник
- не можна дарувати день народження. Вважається, що це призведе до завершення відносин між обдаровуваним та дарувальником.
- не прийнято дарувати годинник коханим людям чи подружжю. Вважається, що якщо зупиняться годинники, то закінчиться кохання.
- не рекомендується дарувати годинник мамі. Вважається, що таке подарунок приведе до сварок.
Чи можна дарувати годинник на весілля
Суворої заборони немає. Якщо ви впевнені, що молодята не забобонні, їм чудово підійдуть у подарунок настінний годинник.
Чи можна дарувати годинник чоловікам
Справді, чоловіки дуже часто отримують годинник у подарунок. Це може бути пов'язане з підвищенням на роботі або закінченням університету. У такому випадку краще вибрати годинник моделі квадратної або прямокутної форми.
З таким годинником чоловік добиватиметься успіхів у кар'єрі і стане впевненішим у собі.
Чи можна купувати годинник собі?
Щоб убезпечити себе від наслідків забобонів, можна купити годинник собі самому. У такому разі це має бути новий годинник, оскільки він може перекласти на нового власника енергетику минулого господаря. Звичайно, вона може бути і позитивною, але грати в рулетку із забобонами не варто.
Як подарувати годинник в обхід прикмет - кілька способів
- Поставте на годиннику неправильний час. Нехай одержувач сам виставить стрілки годинника так, як забажає.
- Замість годинника подаруйте футляр із сертифікатом. Нехай людина підбере собі годинник самостійно.
Що робити, якщо тобі подарував годинник
У такому разі краще зробити акт купівлі-продажу. Подаруйте дарувальнику монетку, у такий спосіб прикмета втратить свою магічну силу.
Чи вірити таким прикметам чи ні – вирішує кожен сам для себе.
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