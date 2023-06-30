Чому не можна дарувати свічки і яке лихо це накличе
Вже не перший рік ароматичні свічки дуже популярні. Їх часто обирають на подарунок, але це може призвести до біди.
Навіть наші предки вірили, що свічка володіє сильною енергетикою. А віск має здатність вбирати як позитивну, так і негативну енергію. Зі свічкою люди моляться, вінчаються, поминають померлих, зустрічають свята.
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Важливо, що приймати в подарунок свічку можна тільки від добре знайомих людей та тих, які точно вам бажають добра. Як приймати, так і дарувати можна тільки ті свічки, які не виготовлені з воску.
Особливо небезпечним є приймати свічки від малознайомих людей, які можуть мати лихі думки. Якщо ви прийняли такий подарунок і помітили, що свічка дивно горить або тріщить, то її треба загасити негайно і винести з дому, закопавши в землю. Можливо, цю свічку подарували зі злими намірами.
Народні прикмети про свічку
- На вас очікують приємні новини та спокій, якщо свічка в домі горить ясно та без перебоїв.
- Не можна запалювати одну свічку від іншої, бо це до фінансових проблем.
- Не можна задмухувати свічки в будинку. Гасити їх треба пальцями або спеціальним ковпачком. Задувають тільки ті свічки, які на торті.
- Заборонено приносити в дім свічки, які ви знайшли.
- Якщо свічка в будинку випадково впала або згасла, то на вас чекають погані новини.
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