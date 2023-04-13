Чому не можна переступати через лежачу людину: прикмети та забобони

Чому не можна переступати лежачої людини

У дитинстві часто говорили, що не можна переступати через когось, бо ця людина не виросте. А щоб скасувати дію, потрібно переступити назад.

Про корені цього вірування розповіли фольклористика та антропологиня Дар'я Анцибор та дослідниця народних вірувань та етнологиня Анна Ніколаєва.

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"Людина начебто не виросте, бо її переступили, символічно поставивши на ній хрест", – пояснює Дар'я Анцибор, фольклористка.

У давнину в основі цього вірування був зв'язок з потойбічним світом. Символічним було також людське тіло, низ якого – один із маркерів не потойбічного світу.

"При цьому існували уявлення про лікувально-магічну властивість переступань, якщо їх здійснювала мати над хворою дитиною. У такому випадку вона переступала, промовляючи: "Чим тебе породила, тим і відробила". Символіка тілесного низу в такому випадку є визначальною", – додає фольклористка Дар'я Анцибор.

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