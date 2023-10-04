Чому не можна користуватись парфумами, яким більше 5 років: відповідь здивує

Тривалість зберігання парфумів залежить від численних чинників, включаючи їх склад, концентрацію, тип упаковки та умови зберігання. Зазвичай парфуми можуть зберігати свій аромат від 1 до 5 років після дати виготовлення.

Про це пише Радіотрек.

Проте з часом парфуми можуть втратити свою початкову композицію, змінити колір і структуру, і в найгіршому випадку, викликати алергічні реакції або подразнення шкіри.

Важливо пам'ятати, що після відкриття флакона, термін придатності парфумів скорочується і зазвичай обмежується 1-2 роками, в залежності від того, як часто ви ними користуєтеся і як їх зберігаєте.

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Для того, щоб продовжити термін служби парфумів, слід дотримуватися наступних рекомендацій:

Після використання завжди щільно закривайте кришку флакона. Кисень, який потрапляє всередину флакона, може сприяти розкладанню молекул аромату та зміні його характеристик. Зберігайте флакон у рівному положенні і уникайте тряски перед нанесенням. Не змішуйте різні аромати безпосередньо у флаконі. Якщо ви хочете експериментувати, то краще це робити на шкірі, а не в самому флаконі. Ретельно стежте за станом парфумів. Якщо ви помітили, що вони змінили колір, стали мутними, на дні флакона з‘явився осад або вони змінили свій аромат, то це може свідчити про їх псування, і їх краще викинути.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати якісні парфуми.

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