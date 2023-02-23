Чому потрібно розігрівати духовку перед приготуванням і як правильно це зробити

Той, кому доводилося готувати страви за рецептом, знає, що в ньому можуть бути такі слова: «Розігрійте попередньо духовку». Як це розуміти? Як довго потрібно розігрівати? Може, простіше поставити страву в холодну духовку, щоб потім її нагріти? Виявляється дуже часто, коли ми готуємо щось у духовці, то робимо помилки. Наше завдання в тому, щоб дізнатися, навіщо та як правильно її розігрівати перед приготуванням страв.

Незважаючи на те, що духовка вмикається дуже швидко, їй ще потрібен певний час для того, щоб температура всередині вийшла на ті значення, які наводяться в рецепті. Процес, коли духова шафа включена і поступово нагрівається, якраз і прийнято називати розігрівом духовки.

Який режим потрібний для розігріву духовки

Вам необхідно подивитися в рецепті, яка температура рекомендується для того, щоб приготувати ту чи іншу страву. Встановлюємо потрібну температуру духовки та засікаємо 15-20 хвилин. Це роблять на звичайному годиннику, але можна для цього використовувати і таймер. Після цього ставимо страву в духовку та готуємо стільки часу, скільки вказано в рецепті.

Якщо попередньо не розігрівати духовку, це може призвести до того, що їжа буде приготовлена нерівномірно. А час приготування, який наводиться в рецепті, потрібно буде збільшити рівно настільки, скільки необхідно для того, щоб заздалегідь розігріти духовку.

Духовка має бути порожньою

Якщо ви розігрієте духовку заздалегідь, то не ставте в неї деко чи форми для випічки. Необхідно, щоб духовка була порожньою. Більше того, гаряче деко стає причиною того, що тісто опадає. Коли тісто потрапляє на гаряче деко, воно відчуває своєрідний шок, від якого смак та структура випічки можуть сильно змінитись.

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Вся річ у різниці температур. Якщо на деко, нагріте до 200 градусів, покласти холодний виріб, воно вийде занадто твердим або пересушеним. Також воно може бути недопеченим. Ось чому зазвичай виходять дуже жорсткими заморожені піци та булочки.

Правила розігріву духовки

Духовку включають до того, як починається приготування їжі. Якщо у вас стандартна електрична духовка, то їй на розігрів піде в середньому 15-20 хвилин. Тут все залежить від того, який рецепт. Чим вище температура, яку рекомендують у рецепті, тим більше часу може знадобитися.

Цього часу, як правило, вистачає для того, щоб приготувати простеньку страву. Коли рецепт передбачає тривалу попередню підготовку продуктів, то духовку потрібно включити в середині процесу підготовки.

Перевіряємо на якому рівні необхідно готувати страву. Левова частка страв, наприклад, кекси, пироги, печиво – випікаються у центрі духовки на середньому рівні. У запіканок і лазаньї буде хрумка скоринка та золотистий верх, якщо форму для запікання встановити на верхній рівень. Хороші коржики і з рум'яним підсмаженим низом ви отримаєте, якщо випікатимете їх на нижньому рівні.

Важливо! Бувають такі рецепти, у яких не зазначено, на якому рівні готувати. У такому разі ставте блюдо на середній рівень.

Включаємо духовку та виставляємо необхідну температуру. У рецепті має бути зазначено, за якої температури потрібно випікати страву. Розігрівати духовку потрібно лише до температури, яка наводиться в інструкції для приготування страви.

Чекаємо, коли духовка розігріється. Багато сучасних духовок видають поточну температуру на екрані. Можливе повідомлення про готовність звуковим сигналом. Деякі духовки мають світловий індикатор. Він включається, як тільки духова шафа розігрівається до потрібної температури. Цей індикатор зазвичай розташований поблизу датчика температури духовки.

Важливо! Дуже часто регуляторів температури немає у застарілих моделей. У них лише вимикач. Якщо це так, тоді вмикайте духовку і чекайте 15-20 хвилин. І лише потім ставте блюдо всередину. Ще краще використовувати спеціальний термометр. Він покаже, яка точна температура всередині духової шафи.

Нагадаємо, якщо ви досі дістаєте з мікрохвильовки холодну їжу, тоді вам варто знати про методи правильного розігріву. Всередині печі знаходяться холодні і гарячі точки, знаючи їх, ви матимете завжди рівномірно розігріту їжу.

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