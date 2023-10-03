Чому окуляри пітніють та що зробити, щоб цього уникнути: простий лайфхак

Осінь і зима – періоди, коли погода стає прохолодною, і це може створювати деякі незручності для людей, які носять окуляри. Багатьом відома ситуація, коли після перебування на холодному повітрі лінзи окулярів починають запотівати при вході в тепле приміщення.

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Це може бути досить неприємно і навіть заважати в повсякденному житті. Проте є простий і цікавий лайфхак, який допоможе вам уникнути цієї проблеми, пише сайт odessa-life.

Чому окуляри запотівають

Спершу розберемося, чому це відбувається. Коли холодні окуляри зіштовхуються з теплим повітрям, волога конденсується на лінзах у вигляді крапель води, які роблять лінзи запотілими. Звичайне протирання лінз, як правило, не допомагає вирішити цю проблему, і виникають розводи.

Можливо, деякі з вас вважають, що перехід на контактні лінзи може вирішити цю проблему, але це не єдиний вихід. Для багатьох окуляри – це зручний і звичний спосіб коригувати зір, і вони не хочуть відмовлятися від нього.

Як уникнути запотівання окулярів

Є спосіб захистити окуляри від запотівання. Вам знадобиться звичайне мило і декілька простих дій.

Відріжте невеликий шматочок мила. Обережно протріть лінзи окулярів з обох сторін милою. Після цього видаліть залишки мила з лінз за допомогою мікрофібрової серветки.

Після цієї процедури на лінзах утвориться мильна плівка, яка буде невидимою і не заважатиме вам бачити, а також захистить лінзи від запотівання.

Тепер ви можете виходити надвір у будь-яку погоду, і при поверненні в тепле приміщення ви більше не зіткнетесь з проблемою запотівання окулярів.

Нагадаємо, що з проблемою запотівання лінз кожної зими стикаються майже всі люди, що носять окуляри. Як уникнути появи конденсату на склі, щоб завжди залишатись "із зором", читайте у нашому матеріалі.

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