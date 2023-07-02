Чому одяг потрібно прати вивернутим: просте пояснення

Правильне прання одягу забезпечує не лише виведення плям з речей, а й оберігає тканину від ушкоджень, тож речі довгий час будуть придатними для використання. Деякі прості лайфхаки можуть покращити результати вашого прання.

Ділимося деякими корисними порадами з прання речей, які допоможуть зберегти їх як новими на тривалий час.

Перше правило якісного прання – перш ніж класти одяг у пральну машину, виверніть його. Це дозволяє зберегти колір тканини та зменшити тертя на лицьовій стороні речей. Вони будуть менше кошлатися.

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Також часто бруд потрапляє саме всередину тканини, тож вивертання речей забезпечить якісніше виведення плям.

Вивертати одяг варто й тому, що деякі речі можуть містити металеві ґудзики та застібки, що здатні пошкодити одяг під час прання. Тож варто вивертати одяг, аби ґудзики чи застібки були всередині.

А ще одяг вивертають, бо дрібні деталі на ньому чіпляються за барабан машини і речі пошкоджуються.

Як правильно прати одяг:

Перед пранням ознайомтесь з рекомендаціями щодо температури прання на бирці вашого одягу. Деякі тканини потребують ніжного режиму, тоді як інші можуть пратися при високих температурах. Дотримання вказівок з прання допоможе запобігти пошкодженню одягу.

Щоб уникнути змішування кольорів та запобігти виникненню плям, розділіть одяг на категорії за кольорами. Періть світлий одяг окремо від темного, а також уникайте прання білих речей разом з кольоровими.

Вибирайте якісні мийні засоби, приділяючи увагу їх складу. Уникайте мийних засобів з великою кількістю агресивних хімікатів, які можуть пошкодити тканину. Оберіть природні або гіпоалергенні засоби, які дбайливо перуть одяг.

Якщо на одязі з'явилися плями, не відкладайте їхнє видалення на потім. Швидка реакція допомагає забезпечити успішне видалення більшості плям. Використовуйте спеціальні засоби для видалення плям або природні речовини, такі як лимонний сік або соду, щоб ефективно боротися з плямами.

Дотримання цих простих лайфхаків допоможе вам забезпечити максимальну чистоту та тривалу якість вашого одягу. Не забувайте також дотримуватися інструкцій виробника щодо прання та догляду за конкретними речами.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

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