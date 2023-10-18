Як правильно зберігати помідори - як зберігати зелені помідори всю зиму

Помідори можуть зберігатися тривалий час свіжими, якщо знати кілька корисних прийомів. До прикладу, цей овоч не можна тримати у холодильнику.

Крім цього, щоб не заморожувати або не охолоджувати їх, ви можете тримати їх перевернутими, стеблом донизу. Про це пише Sante Plus.

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Чому помідори не можна зберігати у холодильнику?

Як зберігати помідори, щоб вони не гнили

Цей продукт не підходить для зберігання в холодильнику, оскільки це може вплинути на його смак та колір. У результаті текстура цього інгредієнта стає борошнистою.

Те саме стосується помідорів чері, які ідеально підходять як закуска, тому що вони солодкі. Не рекомендується зберігати їх за температури нижче 12 градусів за Цельсієм, оскільки ці круглі плоди припиняють свою ферментативну активність.

Навіщо класти грона помідорів стеблом донизу, щоб зберегти їх?

При перевищенні терміну зрілості ці смачні плоди можуть стати непридатними. На щастя, для томатів є відмінна хитрість, що дозволяє продовжити термін зберігання поза холодильника, коли ці плоди піддаються впливу низьких температур.

Незалежно від того, чи вирощені помідори або придбані, з помідорів виходять смачні страви, якщо їх покласти стеблом донищу або біля вікна. Завдяки цьому прийому ви зможете довше зберігати їх для приготування соусу або смачних заготовок.

Таким чином, якщо покласти це джерело вітамінів стеблом вниз, цей продукт збереже свій яскраво-червоний та твердість, що робить його ідеальним для приготування салатів та інших страв. М'якуш буде соковитою, а зовнішній вигляд томату, який ви можете виростити вдома, довше залишиться таким же. Якщо зберігати гронами, то овоч не буде швидко пліснявіти чи гнити.

Як зберігати помідори, які ще зелені?

Якщо ви вирішили зібрати зелені помідори, то не робіть це у холодильнику. Найкраще це робити на відкритому повітрі при кімнатній температурі. Для правильного дозрівання цей інгредієнт повинен піддаватися впливу непрямого сонячного світла. Якщо залишити їх зовні, пліснява та бактерії залишаться осторонь. Ще зелені помідори рекомендується помістити в те саме положення стеблом донизу, але в паперовий пакет.

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