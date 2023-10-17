Чому пральна машинка "стрибає" під час роботи та як цього уникнути

Що робити, щоб пральна машинка не тряслась під час прання

Часом під час прання ви помічаєте, що ваша пральна машина починає вести себе дивно, починає деренчати, трястися і навіть стрибати по кімнаті.

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Хоча легка вібрація може бути нормальною, серйозне трясіння і стрибання вказують на наявність серйозних проблем, пише УНІАН. Давайте розглянемо головні причини цього явища і як їх уникнути.

Однією з основних причин, чому пральна машина може трястися, є надмірне завантаження білизною. Переконайтеся, що рівномірно розподіляєте білизну по барабану і уникайте перевантаження. Гладка або слизька підлога також може спричинити трясіння пральної машини. Якщо ви маєте гладку підлогу, розгляньте можливість використання спеціальних гумових підставок під ніжки пральної машини. Це допоможе знизити вібрацію. Важливо дотримуватися правил правильної установки пральної машини. Вона повинна стояти на рівній поверхні, і всі транспортні болти, які використовуються для транспортування машини, повинні бути відключені. Переконайтеся, що всі болти для транспортування, які використовуються під час транспортування пральної машини, були правильно видалені перед її використанням.

Якщо ви вже перевірили всі ці аспекти, а пральна машина все одно продовжує трястися і стрибати під час прання, вам, ймовірно, потрібно викликати фахівця. Проблема може бути пов'язана із зламаними пружинами, зношеними амортизаторами або іншими серйозними поломками, які неможливо виправити самостійно.

В цьому випадку краще звернутися до професіонала для діагностики та ремонту, оскільки самостійна спроба виправити проблему може призвести до подальших пошкоджень.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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