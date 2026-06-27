Чому українцю можуть відмовити у виплаті пенсії: відповідь ПФУ

Після досягнення пенсійного віку українці можуть оформити пенсію за віком, однак у деяких випадках у призначенні виплат можуть відмовити. Однією з найпоширеніших причин є нерозуміння різниці між трудовим і страховим стажем.

Про це нагадали у Пенсійному фонді України, пояснивши, чому офіційне працевлаштування саме по собі не завжди гарантує право на своєчасний вихід на пенсію. Трудовий стаж — це період роботи чи іншої діяльності, підтверджений записами в паперовій трудовій книжці або іншими офіційними документами.

Саме за цим принципом стаж обчислювали до 1 січня 2004 року, коли набув чинності Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". До цього часу для призначення пенсії головним підтвердженням був сам факт офіційної роботи.

Що означає страховий стаж

Після пенсійної реформи ключовим став страховий стаж. Це період, протягом якого за працівника сплачувалися внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (ЄСВ) у розмірі не менше мінімального.

Основна відмінність полягає в тому, що:

трудовий стаж підтверджує факт роботи;

страховий стаж підтверджує, що за цей період були сплачені необхідні страхові внески.

У ПФУ наголошують: навіть якщо людина працює офіційно, цей час може не бути зарахований до страхового стажу, якщо роботодавець не сплачував ЄСВ або має заборгованість зі страхових внесків.

Як враховують стаж при призначенні пенсії

Під час оформлення пенсії застосовуються різні правила залежно від періоду роботи:

стаж до 1 січня 2004 року підтверджується трудовою книжкою та іншими документами;

стаж після цієї дати визначається виключно за даними Реєстру застрахованих осіб.

Якщо в реєстрі немає інформації про сплату ЄСВ за певний місяць, цей період не буде включений до страхового стажу. Через це людина може втратити право на своєчасний вихід на пенсію і буде змушена працювати довше.

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Як перевірити свій страховий стаж

У Пенсійному фонді радять регулярно контролювати інформацію про сплату внесків. Зробити це можна онлайн:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

за допомогою застосунку "Дія".

Також можна безкоштовно сформувати довідки за формами ОК-5 або ОК-7, у яких міститься інформація про страховий стаж і сплату ЄСВ. Це дозволить вчасно виявити можливі помилки або відсутність внесків і, за потреби, звернутися до роботодавця для їх усунення.

Нагадаємо, ми вже писали, якою буде пенсія при зарплаті у 22 тисячі гривень.

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